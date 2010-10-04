“Укрзалізниця» готується забезпечити безперебійний і безпечний рух поїздів у зимовий період. Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, залізниці України завершують підготовку до зимового періоду

Зазначається, що для своєчасного реагування й боротьби з негодою на всіх залізницях створено оперативні штаби, в яких встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів.

На початок жовтня до роботи в умовах зими готові 128 снігоочищувальних і 99 снігоприбиральних машин. Також підготовлено 14 078 стрілочних переводів, обладнаних пневмообдувом, і 161 компресор, ще 2 151 стрілочний перевід обладнано електрообігрівом. У господарстві електрифікації та електропостачання проводяться комплексні перевірки стану контактної мережі.

У 360 приміщеннях структурних підрозділів залізниць проведено внутрішній і зовнішній ремонт. Окрім цього, вони утеплені, перевірені опалювальні та вентиляційні системи, системи тепло- і водопостачання. В усіх структурних підрозділах створюється зимовий запас паливних ресурсів, вугілля та мастильних матеріалів, запасних частин і обладнання. До переліку необхідних заходів входить, зокрема, й закупівля спецвзуття та спецодягу для працівників залізниці.

Крім того, молоді фахівці, які вперше працюватимуть у холоди, - закріплені за досвідченими наставниками й пройшли спеціальне навчання.