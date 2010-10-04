Кабмін зрівняв у вартості ліцензії на IP- та фіксовану телефонію

Уряд змінив плату за видачу окремих ліцензій фіксованого зв`язку.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністорів №890 від 29 вересня 2010 року «Про внесення змін до додатку 1 до постанови КМУ від 16 червня 2004 р. № 773», обнародуваному на сайті Кабміну.

Зокрема, значно зросла вартість ліцензій на IP-телефонію. Уряд виключив положення в постанові №773, згідно з яким, у разі використання тільки технології IP-телефонії (технологія з комутацією пакетів) плата за ліцензії за поданням послуг міжнародного і міжміського зв`язку складала 6% плати за видачу відповідної ліцензії для звичайної фіксованої телефонії (технологія з комутацією каналів). Відзначимо, що плата за ліцензію на надання послуг міжнародного зв`язку (на всю Україну) складає 8,993 млн. грн., міжміського, – 340 тис. грн. (на один регіон). Таким чином, вартість таких ліцензій сьогодні не залежить від використовуваної технології для надання відповідних послуг.

Постановою №890 також змінені умови оплати за видачу ліцензій на надання в оренду каналів міжнародного зв`язку – тепер така ліцензія видається тільки на всю Україну (раніше можна було одержати ліцензію на один або декілька регіонів), і вартість такої ліцензії складає 918 тис. грн. (раніше вартість ліцензії на один регіон складала 34 тис. грн.).

Умови оплати ліцензій на надання в оренду каналів міжміського і місцевого зв`язку залишилися без змін – вартість ліцензій складає 34 тис. грн., і ліцензіат може одержувати ліцензію на один або декілька регіонів.

Уряд також змінив умови видачі ліцензії на надання послуг міжміського фіксованого телефонного зв`язку: вартість ліцензії залишилася без змін – 340 тис. грн., проте тепер такі ліцензії повинні видаватися заявникові не менше ніж на два регіони.

Крім того, у постанові №890 зі списку ліцензійних видів діяльності виключена послуга "аудіотекс".