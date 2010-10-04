УЗ запровадить систему GPS моніторингу на ділянці Одеса-Колосівка

Інвестиційний комітет «Укрзалізниці» вирішив запровадити систему GPS моніторингу на ділянці Одеса-Колосівка Одеської залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, таке рішення було ухвалене на черговому засіданні постійно діючого комітету.

Згідно з повідомленням, використання координатно-тимчасової інформації з супутників ГЛОНАСС/GPS спільно з системою диференціальної координації дозволить визначати в режимі реального часу місцезнаходження локомотивів на перегоні і станції, а також підвищити ефективність перевізного процесу і безпеки руху потягів. На сьогодні Одеська залізниця почала роботу з розробки і впровадження систем експлуатації локомотивів на основі супутникових технологій, розробки електронних схем ділянки Одеса-Сортувальна – Колосівка і електронної схеми ст. Одеса-Сортувальна для впровадження тренінгової системи.

Система забезпечує видачу голосових постійно діючих попереджень згідно з наказом начальника Одеської залізниці, а також аудіозапис інформації про переговори по радіостанції в кабіні машиніста локомотива. Окрім голосових повідомлень є можливість виведення додаткової звукової або візуальної інформації для машиніста.

Як наголошується в повідомленні, систему GPS моніторингу з жовтня 2009 року одеські залізничники в дослідному режимі випробовують на ділянці Арциз – Березіно і вже отримали позитивний результат.