ПЗ придбає два швидкісні міжрегіональні потяги

До червня 2012 року Південна залізниця (ПЗ) на основі конкурсних торгів придбає 2 швидкісні міжрегіональні потяги. Таке рішення ухвалене на черговому засіданні інвестиційного комітету «Укрзалізниці».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, крім того, на засіданні йшлося про закупівлю послуг з модернізації при капітально-відновлювальному ремонті пасажирських вагонів для Львівської залізниці. Передбачається до 20 грудня 2010 року відновити 8 пасажирських вагонів для продовження терміну їх експлуатації на 15 років і збільшення міжремонтного пробігу до 450 тис. км.

Також інвестиційний комітет розглянув питання про відновлення залізничного повідомлення на ділянці Рядова – Грекувата Криворізької дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці з реконструкцією аварійного моста 27 км. Завершити повний комплекс робіт з перекриттям новими рейками планується в березні 2011 року. Це дозволить значно скоротити час проходження потягів, які зараз рухаються в об`їзд станції Грекувата, а також створить можливість для здійснення капітального ремонту аварійного моста.

Довідка УНІАН. Інвестиційний комітет «Укрзалізниці» був утворений в березні 2010 року з метою оцінки техніко-економічної ефективності проектів, які підлягають фінансуванню за рахунок привернутих коштів, а також доцільності включення в довгострокові, середньострокові і щорічні плани об`єктів капітального будівництва, модернізації і придбання основних засобів.