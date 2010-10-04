Питання продовження ліцензії «Укртелекому» вирішує робоча група – НКРЗ

Питання продовження ліцензії «Укртелекому» на надання послуг міжміського і міжнародного зв`язку вирішується робочою групою.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН офіційному коментарі Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) з приводу повідомлень в ЗМІ про законність діяльності «Укртелекому».

«Правова колізія, яка виникла у зв`язку з необхідністю продовження ліцензії ВАТ «Укртелеком» на надання послуг міжміського і міжнародного зв`язку (ч. 8 ст. 49 Закону «Про телекомунікації») вирішується робочою групою із залученням представників центральних органів виконавчої влади в межах компетенції і відповідно до законодавства України», - йдеться в повідомленні НКРЗ.

При цьому в коментарі вказується, що в деяких ЗМІ була поширена інформація щодо законності діяльності ВАТ «Укртелеком».

Із цього приводу НКРЗ повідомляє, що статтею 38 Закону України «Про інформацію» безумовно, що інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим законним способом, є власністю цих організацій, а відомості, які знаходяться в користуванні або розпорядженні окремих юридичних осіб, розповсюджуються тільки за їх бажанням. Одночасно, статтею 10 Закону України «Про інформацію» встановлено, що реалізація права на інформацію не має порушувати право та інтереси юридичних осіб. А, відповідно до статті 20 частини 8 Закону України «Про телекомунікації», у відносинах з підприємствами, установами, організаціями НКРЗ представляє її голова.

«Спотворення інформації з цього приводу може нашкодити іміджу компанії», - йдеться в коментарі НКРЗ.

Довідка УНІАН. Термін дії ліцензій на надання послуг міжнародного і міжміського телефонного зв`язку «Укртелекому» закінчився 19 вересня 2010 року – компанія повинна переоформити або одержати нові ліцензії на надання цих послуг.