Янукович заявляє, що міст через Керченську протоку бажано збудувати до 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про доцільність і необхідність збудувати мостовий перехід через Керченську протоку до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на Першому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі, який проходить сьогодні в місті Геленджик Краснодарського краю Росії.

Глава Української держави відзначив, що реалізація даного проекту отримала особливу актуальність з проведенням в Україні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також з проведенням зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014-му.

«В Україні Євро-2012, Дмитро Анатолійович, не за горами. І ми б хотіли все ж побачити спільно наші автомобільні і залізничні транспортні переходи. Тому що одразу після 12-го року буде 14-й рік у Сочі. Вони вже працюватимуть на Сочі», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті він також звернув увагу російського колеги на актуальність будівництва моста Керч-Кавказ (через Керченську протоку – УНІАН).

«Його бажано було б збудувати до 2012 року, якби ми встигли це зробити. Якщо не встигнемо – хоча б до 14-го року», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ і звернувся до Д.МЕДВЕДЄВА з проханням збільшити кількість поромних переправ через Керченську протоку, поки не буде споруджено міст.

У свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ погодився, що будівництво моста через Керченську протоку є дуже важливим і доленосним проектом.

«Нам потрібно подумати, яким чином ці комунікації правильно здійснювати, який проект міг би стати робочим, подивитися його вартість. Це тема, безумовно, гідна президентської уваги, тому що вона об`єднує дві країни, вона створює якнайкращі можливості для перетину кордону нашими громадянами і створює кращі можливості для інтенсифікації пасажиро- і товаропотоків між нашими країнами», - сказав Президент Росії.