НКРЗ затвердила проект Розрахункових такс

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийняла за основу проект Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринках телекомунікацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

У документі передбачені розрахункові такси за доступ до мереж операторів, які займають монопольне становище на відповідних ринках завершення з`єднання у фіксованих і мобільних мережах при наданні послуг місцевого, міжміського, вхідного міжнародного телефонного зв`язку і мобільного зв`язку.

Так, розрахункові такси за доступ до мереж фіксованого телефонного зв`язку встановлені в розмірах 2 коп./хв. і 25 коп./хв. за місцеве і за міжміське завершення з`єднань, відповідно. Такса за завершення з`єднань на мережах мобільного зв`язку визначена єдиною незалежно від походження трафіку (з фіксованих або мобільних мереж) і складає 36 коп./хв.

Плата за послугу завершення вхідних міжнародних з`єднань на мережах оператора-монополіста є граничною, вона складає $0,08 за хвилину і може бути зменшена за взаємною домовленістю операторів телекомунікацій.

«Ухвалення цього документа дозволить операторам під час укладення угод уникати спірних питань щодо комерційних умов завершення з`єднань на їх мережах», - йдеться в повідомленні.

Рішення НКРЗ у встановленому законодавством порядку буде обнародуване на веб-сайті комісії для громадського обговорення.

Як відомо, в червні поточного року АМКУ визначив ряд операторів зв`язку, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку інтерконнекту: "Київстар", "МТС-Україна", "Астеліт", "Українські радіосистеми", "Голден телеком", "Інтертелеком", "Телесистеми України" і "Укртелеком".