Янукович і Медведєв домовилися про початок практичної реалізації проекту будівництва моста через Керченську протоку

Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про початок практичної реалізації проекту з будівництва моста «Керч-Кавказ» через Керченську протоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили на спільній прес-конференції, що відбулася сьогодні за підсумками проведення першого Українсько-російського міжрегіонального економічного форуму в місті Геленджик Краснодарського краю РФ.

«Він (проект з будівництва моста через Керченську протоку – УНІАН) вже запущений у реальному часі. Визначені терміни дослідницьких робіт. Те, що цей проект потрібний, і те, що він піде, в цьому немає ніяких сумнівів», - висловив упевненість Президент України.

У свою чергу, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що будівництво цього моста є великим і технологічно складним проектом.

«Ми домовилися створити спеціальну робочу групу, котра оцінить, що треба робити і підготує технічне завдання», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також повідомив, що лише одні проектувальні роботи займуть не менше року.

«Ну, а потім швидко працюватимемо», - підкреслив Президент РФ і висловив припущення, що найбільш прийнятним терміном будівництва цього моста буде 2014 рік – до початку проведення Олімпіади в Сочі.