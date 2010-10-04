У Києві відкрито рух по Гаванському мосту з Подолу на Оболонь

Сьогодні відновлено односторонній рух по Гаванському мосту з Подолу на Оболонь, який був тимчасово закритий у зв’язку з будівництвом нової естакади на вул. Набережно-Хрещатицькій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адмінітсрації, сьогодні, 4 жовтня, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ перевірив стан готовності автомобільної естакади по вул. Набережно-Хрещатицькій.

Відновлений рух дає змогу водіям скоротити шлях на Оболонь на 4 км. Рух в зворотному напрямку – з Оболоні на Поділ – буде відкрито одночасно з відкриттям естакади – після 20 жовтня.

За інформацією заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, технологічні випробування естакади розпочнуться 11 жовтня.

В мерії розраховують, що естакада значно розвантажить вулиці Набережно-Хрещатицьку та Набережно-Лугову від заторів та поліпшить екологічну ситуацію в прилеглих до них житлових кварталах.

“Більше того, експлуатація об’єкту забезпечить можливість відкрити повноцінний двосторонній рух по Набережно-Рибальській дорозі та мосту через Гавань, що значно скоротить маршрут та поліпшить транспортне сполучення житлових масивів Оболонь, Вигурівщина та Троєщина з центральною частиною міста», - поінформував О.ПОПОВ.

А.ГОЛУБЧЕНКО також додав, що по Гаванському мосту планується пустити рух громадського транспорту і наразі розробляється відповідна схема руху.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц.р. О.ПОПОВ заявляв, що відкриття нової естакади на вул. Набережно-Хрещатицькій та двостороннього руху на Гаванському мосту планується до чергової річниці звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників - 6 листопада.

У Києві односторонній рух по мосту через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької в бік житлового масиву Оболонь було відкрито у середині грудня 2007 р.