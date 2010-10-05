Процедури отримання посвідчення водія та техталону реорганізують

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва пропонує запровадити кримінальну відповідальність за купівлю посвідчення водія або талона техогляду автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, про це заявив голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що відповідальність має нести не лише продавець документів, а й покупець.

«Це не просто підробка документів, це посягання на життя громадян. Адже несправний автомобіль або невправний водій можуть завдати шкоду життю та здоров’ю людини», - пояснив М.БРОДСЬКИЙ.

За його словами, наразі Держкомпідприємництво спільно з Міністерством внутрішніх справ працює над реорганізацією процедури отримання посвідчення водія. Видаватимуться права після здачі відповідних екзаменів у автошколах. Вони ж як заклад освіти нестимуть відповідальність за якість підготовки водіїв.

Технічний огляд автомобілів, за інформацією М.БРОДСЬКОГО, здійснюватиметься на ліцензованих станціях, обрати яку кожен водій зможе самостійно. Вартість техогляду буде чітко регламентована, а результати перевірки авто документуватимуться на відео з подальшим збереженням інформації.

«Ми нічого не вигадуємо. Це світова практика. Взяті найкращі аналоги в світі, щоб техогляд став засобом безпеки дорожнього руху», - наголосив голова Держкомпідприємництва.