АвтоВАЗ вийшов зі збитків. Виручка виросла на 38,4%

Російський автогігант АвтоВАЗ отримав чистий прибуток за міжнародними стандартами у розмірі 3,06 млрд. рублів у першому півріччі 2010 року проти збитку у 19,6 млрд. рублів роком раніше, повідомила компанія у вівторок, повідомляє k2kapital.

Виручка автоконцерну виросла на 38,4% до 61,98 млрд. рублів.

Витрати АвтоВАЗу збільшилися на 26,3% до 55,8 млрд. рублів.