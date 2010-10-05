Реєстрація кириличних доменів у com.ua та kiev.ua почнеться 19 жовтня

Реєстрація IDN - кирилічних доменів у com.ua та kiev.ua в Україні почнеться 19 жовтня 2010 року. Про це повідомили УНІАН в компанії "Хостмастер". Як раніше повідомляв УНІАН, компанія Хостмастер, спільно з ініціативною групою Партнерів, займалася розробкою процедури делегування IDN в доменах com.ua і kiev.ua з метою максимально мінімізувати кількість випадків кіберсквоттингу і забезпечити захист прав і законних інтересів кінцевих користувачів.

Процедура введення IDN доменних імен проходитиме у три етапи. На усіх етапах проводитиметься перевірка заявленого до реєстрації доменного імені на відповідність вимогам реєстрації IDN доменів, розроблених згідно з міжнародними стандартами і спрямованих на запобігання такому негативному явищу як фішинг.

На першому етапі кирилічні доменні імена IDN в com.ua і kiev.ua зможуть зареєструвати власники словесних кирилічних торговельних марок і загальновідомих знаків при пред'явленні відповідних документів. Процедура першого етапу пріоритетної реєстрації IDN аналогічна існуючим вимогам і умовам делегування доменів в .UA і продовжиться з початку реєстрації IDN до 17 листопада 2010 року.

На другому етапі (з 19 листопада до 19 грудня 2010 року), IDN делегуються регістрантам, які виявили бажання зареєструвати IDN на термін, рівний 10 рокам. На цьому етапі пріоритетної реєстрації діють умови і вимоги делегування доменних імен, існуючі для доменів .com.ua і .kiev.ua відповідно.

Третім етапом стане вільна реєстрація IDN. Реєстрація буде доступна усім охочим з 21 грудня 2010, і нічим не відрізнятиметься від реєстрації доменів .com.ua і . kiev.ua відповідно.

Право делегування IDN надається компаніям-реєстраторам, які підписали відповідну Угоду з урахуванням розробленої процедури реєстрації IDN доменних імен.

Як повідомляв раніше УНІАН, швидке зростання кількості користувачів Інтернет в іншій частині світу в останні декілька років змусив Інтернет еволюціонувати, надавши надійну підтримку неангломовних доменних імен.

Це не лише зручніше - в імені домена використовувати рідну мову але і вирішує проблему вичерпання доменних імен, відкриваючи нові можливості для просування своїх товарів і послуг, а закріплює індивідуальність особи або компанії.

Реєстрація доступна усім охочим і нічим не відрізняється від реєстрації звичайного домена. Ніяких особливих умов реєстрації для користувачів, що вже володіють популярними доменами на латиниці, не передбачено.

Домен IDN має дві форми представлення: ім'я записується "звичайними" символами (Unicode), наприклад, їжачок.pl.ua); ім'я записується ASCII -символами для внутрішнього представлення імені в системі DNS (xn--80alnp8bxf.pl.ua) Ця форма також має назву ACE (ASCII Compatible Encoding).

Ім'я, яке користувач вводить в адресному рядку, автоматично перетвориться броузером в символи, відповідні кодуванню ASCII і допустимі до використання у звичайній системі DNS. Перетворене доменне ім'я забезпечується спеціальним префіксом "xn--", який показує, що воно складається з символів національних алфавітів.

До стандартного набору символів ([a - z 0-9 -]) додаються символи кирилічного алфавіту в нижньому регістрі. Український символ "'" (апостроф, як в слові "м'ясо") не застосовується в доменних іменах.

Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостмастер" створене у 2001 році провідними українськими фахівцями в галузі Інтернет-технологій - адміністраторами домена першого рівня .UA і публічних доменів другого рівня *.UA. Усі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства.

ТОВ "Хостмастер" є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів у ньому.