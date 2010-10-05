“Укрзалізниця” підготувала до зими майже 2400 пасажирських вагонів

На 4 жовтня для пікових зимових пасажирських перевезень залізничники підготували 2388 вагонів, з них 1822 обладнані системою електро- і комбінованого опалювання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, 527 пасажирських вагонів підготувала Придніпровська залізниця, Південно-західна, - 462, Львівська - 389, Донецька - 355, Південна - 345 і Одеська - 310 вагонів. У цілому до зимового сезону буде підготовлено 5094 вагони, з яких 3108 - обладнані системою електроопалювання.

У пасажирських вагонах, які опалюються вугіллям, перевірені місця його зберігання і стан котлів. Ця робота проводиться з метою підвищення рівня якості обслуговування пасажирів, дотримання температурного режиму у вагонах і поліпшення умов праці провідників.

Також готують вокзали, павільйони, платформи та інші об'єкти пасажирського комплексу. Вагони, які не задіяні у зимових перевезеннях, законсервовані у справному стані. Для них вже підготовлені спеціальні місця, проведені заходи щодо збереження.