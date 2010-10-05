«Укразалізниця» прискорює рух контейнерних поїздів

«Укрзалізниця» прискорює рух контейнерних поїздів. Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», про це повідомив генеральний директор відомства Михайло КОСТЮК під час 19-го пленарного засідання Міжнародної асоціації «Координаційна рада з транссибірських перевезень», що відбулося наприкінці вересня в місті Братислава (Словаччина).

Згідно з повідомленням, учасники обговорили основні проблеми організації контейнерних перевезень транзитних та імпортно-експортних вантажів за Транссибірським маршрутом, заходи щодо підвищення їх ефективності, проаналізували роботу операторів і експедиторів.

М.КОСТЮК, зокрема, відзначив, що за обсягами перевезення вантажів залізниці України займають четверте місце на Євразійському континенті (після Китаю, Росії та Індонезії) і шосте місце у світі. За підсумками 8 місяців цього року транзитні перевезення становили 22% від загального вантажообігу «Укрзалізниці».

Гендиректор «Укрзалізниці» також повідомив, що останнім часом українські залізничники провели значну роботу з підвищення швидкості доставки вантажів шляхом оптимізації графіків руху контейнерних поїздів. За даними відомства, цього року за рахунок скорочення часу зупинок, огляду, зміни локомотива і локомотивних бригад час курсування територією України порівняно з минулим роком скорочено на 3-7 годин, а швидкість руху підвищено з 550 до 920 км на добу.

За словами М.КОСТЮКА, «Укрзалізниця» бере активну участь в розробці технічних, технологічних і тарифних умов організації поїздів з Китаю до країн Західної Європи транзитом через Казахстан, Росію, Україну. Прикладом співпраці в розвитку загального транзитного контейнерного потенціалу стало використання термінальних можливостей з перевантаження на українській території та на словацькій.

Також генеральний директор проінформував учасників пленарного засідання про заходи з впровадження електронного обміну даними між залізничними адміністраціями країн ЄС. Зокрема, електронний обмін інформацією про вантажні перевезення вже 6 років успішно здійснюється з ВАТ „Російські залізниці”. Значну роботу з цього питання також проведено з Польщею, Словаччиною і Угорщиною. На думку М.КОСТЮКА, надалі необхідно запровадити електронний обмін інформацією зі всіма залізницями Європи, що беруть участь в перевезенні вантажів Транссибірською магістраллю.