«АвтоКрАЗ» має намір збільшити виробництво в 2 рази – до 3 тис. авто

ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) - найбільший в Україні виробник великих вантажних автомобілів - має намір в 2011 році збільшити виробництво в 2 рази, в порівнянні з 2010 роком, до 3 тис. автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник генерального директора, директор з зовнішньоекономічної діяльності та збуту ХК «АвтоКрАЗ» Ігор ФОМЕНКО сьогодні журналістам в Києві в ході 6-го Міжнародного салону вантажних і комерційних автомобілів ТIR`2010.

«План 2011 року залежить від 2-3 тендерів, в яких ми беремо участь. Ми плануємо вийти на 3 тисячі автомобілів наступного року», - сказав він. При цьому додав, що в 2010 році «АвтоКрАЗ» планує виробити 1200-1500 автомобілів.

Також І.ФОМЕНКО відзначив, що зараз спостерігається пожвавлення ринку в Росії: якщо на початку року компанія продавала на російському ринку 15 автомобілів в місяць, то зараз – 60-70 автомобілів в місяць.

Всього ж на даний момент «АвтоКрАЗ» реалізував в РФ понад 300 автомобілів, а до кінця року планує вийти на 500 автомобілів (у 2009-му компанія продала в РФ всього 50 автомобілів).

За прогнозами І.ФОМЕНКО, в кінці 2011 - 2012 р. «АвтоКрАЗ» має намір вийти з продажу на російському ринку на показники 2007-2008 рр., коли там продавалося близько 200 автомобілів в місяць.

У структурі продажів «АвтоКрАЗу» російський ринок займає близько 50%, крім того, КрАЗи активно купуються в країнах Закавказзя, в Середній Азії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

Компанію контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега ЖЕВАГО.

У 2009 році «АвтоКрАЗ» скоротив виробництво автомобілів на 91,8%, або на 3 116 штук, в порівнянні з 2008 роком, до 280 штук.