Нацрада не переоформила ліцензії двом ТРК, які просили зменшити частку мовлення українською мовою

На засіданні 5 жовтня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не ухвалила результативних рішень про переоформлення ліцензій двом телерадіоорганізаціям, у заявах яких було викладено прохання зменшити відсоток мовлення державною мовою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

За інформацією Нацради, ЗАТ регіональна телемовна компанія «Тоніс-Центр» із Харкова просила переоформити ліцензію, зменшивши мовлення державною мовою з 80 до 60%. Представник компанії пояснював таке прохання скрутним фінансовим становищем. Мовляв, нині ТРК використовує в ефірі нарізку з програм, які знімалися набагато раніше і зазвичай російською мовою. Така аргументація не переконала членів Національної ради.

З подібним проханням зверталося до Національної ради і київське ВАТ «ТРК «Киевские Ведомости» – телеефір». Представник компанії аргументував прохання зменшити вживання в ефірі державної мови з 90 до 60 відсотків проведеним соціологічним опитуванням аудиторії. Члени Національної ради перенесли вирішення цього питання на пізніший термін, виявивши бажання ознайомитися з даними проведеного соціологічного опитування.

Загалом, члени Національної ради зазначили, що для вирішення питань, пов’язаних із вживанням мов в інформаційній діяльності місцевих телерадіоорганізацій, вони мають бачити офіційні статистичні дані про населення, яке проживає на відповідній території, та документи, які засвідчують проведення соціологічних опитувань цільової аудиторії, інакше пояснення представників телерадіокомпаній не є переконливими.