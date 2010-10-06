«Укрзалізниця» до Євро-2012 навчить іноземної мови майже 5,5 тисяч залізничників

У рамках підготовки залізничної галузі до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу "Укрзалізниця" планує провести навчання професійного спілкування іноземними мовами для 5 492 працівників залізниць України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

У поточному році заплановано проведення навчання 1771 залізничника, з яких вже 556 осіб пройшли навчання і 323 - вчаться зараз.

Згідно з повідомленням, для залізничників, які безпосередньо контактують з пасажирами, організовані курси вивчення іноземних мов у рамках професійного напряму.

З метою підготовки працівників пасажирського господарства "Укрзалізниці" до Євро- 2012 розроблені тематичні плани і програми курсів цільового призначення з навчання професійному спілкуванню іноземними мовами провідників, квиткових касирів, чергових по вокзалу, працівників довідкового бюро.

Як зазначають у відомстві, крім того "Укрзалізниця" підготує спеціальні словники-розмовники для членів бригад потягів, провідників і працівників вокзалів. Зокрема, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту вже розробляє словник-розмовник, складений англійською, німецькою, французькою і польською мовами. Оригінал-макет словника-розмовника університет розробить до кінця цього року. Загалом до Євро- 2012 заплановано підготувати 5 тисяч екземплярів. Крім того, Донецька залізниця розробила україно-англо-німецький словник, а Південна залізниця - Тематичний розмовник для працівників залізничного транспорту.