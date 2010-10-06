Мінтранс та Мінекономіки узгодили знижки на перевантаження нафти у морських портах

Міністерство транспорту і зв'язку та Міністерство економіки України погоджували введення знижок на оплату послуг з перевантаження нафти в морських портах, залежно від об'єму її постачань.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінтрансзв’язку.

Згідно з повідомленням, тепер для введення цих знижок потрібна лише позитивна резолюція Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва.

Нагадаємо, 28 вересня прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив керівникам цих трьох відомств терміново вирішити питання внесення змін до Збірка тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробкою вантажів у портах України.

Як зазначають у Мінтрансзв’язку, після прийняття акту плата за використання причалу при проведенні перевантаження нафти і нафтопродуктів варіюватиметься від 2,1 до 1,1 дол. США за тонну, залежно від об'єму вантажу.

Цим самим будуть створені привабливі умови для залучення додаткових об'ємів вантажопотоків нафти і нафтопродуктів, очікується збільшення прибутків портів з відповідним забезпеченням зростання додаткових відрахувань до Державного бюджету.

За прогнозами Мінтрансу, внесення відповідних змін до Збірки тарифів може привести до збільшення об'ємів переробки нафти і нафтопродуктів у 2011 році на 3,5 млн. тонн. Прибутки при цьому виростуть на 42,8 млн. грн., а Держбюджет отримає 20,3 млн. грн. За даними міністерства, у 2009 році вітчизняними портами було перероблено 13,5 млн. тонн вказаних вантажів, з яких транзит - 10,7 млн. тонн.