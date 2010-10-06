Втрати вантажних ресурсів на ДЗ від простоювання досягають 2 тис. вагонів щодобово

На Донецькій залізниці нині втрати вантажних ресурсів від простоювання досягають 2 тисяч вагонів щодоби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні сказано, що Донецька залізниця відчуває дефіцит вантажного рухомого складу, і це викликано величезними затримками і великою кількістю пошкоджень вантажних вагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств Донбасу. Сьогодні рухомий склад простоює у 4-8 разів довше, ніж передбачено нормативами при навантаженні-розвантаженні, підкреслили в прес-службі.

Зазначають також, що ситуація з вивантаженням залізничних вагонів на промислових підприємствах дуже складна. Зриви вивантаження на підприємствах, які обслуговує Донецька залізниця, за три квартали 2010 року склали 495 752 вагони, або 1816 вагонів в середньому на добу. Це на 158 949 вагонів більше, ніж за відповідний період минулого року.

У цілому, зриви вивантаження за 9 місяців 2010 року склали: на підприємствах Міністерства промислової політики - 171 505 вагонів (на 37 304 вагони більше, ніж за аналогічний період минулого року); на вугільних підприємствах - 224 605 вагонів (більше на 103 623 вагонів); на ТЕС - 67 937 вагонів (більше на 25 317 вагонів).