Пункти пропуску Південної митниці прискорять проведення процедур

Державна митна служба України має намір прискорити проведення митних процедур в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для морського (річкового) і поромного сполучення, які розташовані в зоні діяльності Південної митниці.

Це передбачено наказом Держмитслужби (від 1 жовтня 2010 р. №1127), текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, за розпорядженням прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА про скорочення часу проведення митного огляду товарів у контейнерах на території морських портів від 23 вересня 2010 року з метою реалізації Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі, прийнятих Всесвітньою митною організацією в червні 2005 року, Держмитслужба повинна забезпечити прискорення оформлення товарів, які переміщаються через кордон України в пунктах пропуску для морського (річкового) і поромного з'єднання, які розташовані в зоні діяльності Південної митниці.

Наказом Держмитслужби від 1 жовтня 2010 р. №1127 затверджуються положення про функціонування системи попереднього інформування і діяльності підрозділу аналізу попередньої інформації на Південній митниці, порядок взаємодії підрозділу аналізу попередньої інформації і підрозділів митного оформлення.

Встановлюється, що проведення митного огляду товарів під час переміщення через кордон України в контейнерах при перевезеннях в непрямому міжнародному сполученні з використанням водних і автомобільних (залізничних) транспортних засобів перевізників, з перевантаженням на території пунктів пропуску для морського (річкового) і поромного з'єднання не повинно перевищувати дві години.

Також визначається, що, як правило, не підлягають митному огляду товари, які прямують в інші митні органи або підрозділи митного оформлення Південної митниці для їх митного оформлення відповідно до обраного режиму. У разі переміщення товарів транзитом через територію України, митний огляд проводиться виключно на підставі аналізу інформації, яка міститься в товаросупровідних документах або іншій інформації, яка є в наявності в держорганах.

Рішення про проведення митного огляду товарів може бути прийняте: підрозділом аналізу попередньої інформації; посадовцем, який безпосередньо здійснює митний контроль, за письмовим погодженням з керівником підрозділу митного оформлення на підставі наявної інформації, отриманої від підрозділу аналізу попередньої інформації, або самостійно з урахуванням країни відправлення/призначення, маршруту руху контейнера, інформації про одержувача/відправника або перевізника, інформації, яка міститься в товаросупровідних документах або документах контролю за доставкою товарів на митницю і так далі

Встановлюється також, що у разі відсутності результативності проведення митних оглядів, ці рішення розглядатимуться як такі, які прийняті безпідставно посадовцем митного органу.