ФДМУ виставить на продаж "Київпассервіс"

Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію державного підприємства "Київпассервіс".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації».

Уповноваженим органом з ухвалення рішення про приватизацію є Міністерство транспорту і зв`язку України.

Первинна вартість основних засобів підприємства станом на 30 червня 2010 року становить 13,8 млн. грн., залишкова – 7,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Київпассервіс» створене згідно із наказом Міністерства транспорту і зв`язку України №54 від 24 лютого 2005 р. "Про створення державного підприємства «Київпассервіс» на базі майна автостанційного комплексу Київського обласного автотранспортного управління і є правонаступником частини його майнових прав і обов`язків.

Головним структурним підрозділом підприємства є Центральний автовокзал.