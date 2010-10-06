Мінтранс упорядкує умови перевірки підприємств водного господарства

Для впорядкування проведення планових перевірок підприємств водного господарства і на виконання розпорядження Кабінету Міністрів фахівці Міністерства транспорту і зв`язку України розробили проект наказу «Про затвердження переліку питань і уніфікованих актів перевірок для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності», який виноситься на публічне громадське обговорення.

Про це УНІАН повідомили в міністерстві.

Згідно з повідомленням, ухвалення цього документа полегшить проведення перевірки діяльності водного господарства і сприятиме поліпшенню стану безпеки судноплавства, зокрема, особлива увага приділяється перевірці наявності необхідних ліцензій та інших дозвільних документів.

Документ розроблений для близько тисячі суб`єктів, що здійснюють господарську діяльність на водних шляхах, зокрема для портів, власників плавзасобів, судноплавних компаній, стоянок маломірних судів, лоцманських служб, гідротехнічних споруд і багато інших.