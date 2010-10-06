«АвтоКрАЗ» збільшив виробництво в 5,5 разу

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) в січні-вересні 2010 року збільшила обсяги виробництва автомобілів в 5,5 разу в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 644 штук.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно повідомленню, у вересні ц.р. «АвтоКрАЗ» не зміг виконати план виробництва через неритмічну роботу заводів-постачальників: було вироблено 69 одиниць автомобільної техніки КрАЗ, що склало 76,4% від запланованого.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2009 році «АвтоКрАЗ» відвантажив споживачам 654 автомобілів, що складає близько 20% реалізації 2008 року.