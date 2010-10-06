Київському метрополітену дозволено залучити 125 млн. грн. кредиту зі ставкою не більше 25%

Постійна комісія Київради з питань транспорту і зв`язку дозволила КП «Київський метрополітен» відкрити нову кредитну лінію у розмірі 125 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Наразі перед КП «Київський метрополітен» стоїть завдання знизити відсоткову ставку за кредитом. З цією метою буде проведений конкурс на максимально низьку ставку. За рішенням Київради, ця ставка має бути не більше 25%.

При цьому КМДА зазначає: “Нагадаємо, у 2008 році підприємством був взятий беззаставний кредит, відсоток виплати по якому набагато вищий. Під час засідання комісія також ухвалила рішення про створення контролюючого органу, який би розслідував питання про те, за яких обставин приймалося рішення про збільшення кредиту із початкових 15,9% до нинішніх 39% річних”.