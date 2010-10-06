350 юних залізничників в листопаді відпочинуть в «Артеку»

350 юних залізничників віком 12-15 років відпочинуть в Міжнародному дитячому центрі «Артек» в листопаді, на першій в Артеку професійній зміні. Як повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”, про це в розмові з галузевою пресою повідомив генеральний директор відомства Михайло КОСТЮК.

Дитячі групи формуватимуть з тих, хто вивчає залізничну справу на дитячих залізницях, в будинках науки і техніки за напрямами технічної творчості і художньої самодіяльності.

«Ми розробимо для них професійні програми, організуємо навчання, проведемо конкурси і вікторини на знання залізничної справи, це ж наше майбутнє! Майбутнє української залізниці», – підкреслив М.КОСТЮК.

Найбільше шансів потрапити в “Артек” матимуть юні залізничники з багатодітних сімей працівників галузі, представники залізничних династій, діти–інваліди і діти–сироти.

Діти вивчатимуть шкільну програму і ази залізничної науки у викладачів дитячих залізниць.