Ревізори ПЗ вилучили в електричках понад 170 підроблених документів

Ревізори Придніпровської залізниці під час місячника з підвищенню прибутковості приміських перевезень у вересні цього року вилучили у пасажирів електропоїздів понад 170 підробних документів для пільгового проїзду. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Зазначають, що з 1 по 30 вересня залізничники виявили під час посадки в електропоїзди понад 6,2 тис. безквиткових пасажирів і 4,4 тис. пасажирів пільгових категорій без посадочних талонів. Близько 8,3 тис. осіб придбали квитки безпосередньо в електропоїздах під час ревізорських перевірок на суму 36 тис. грн.