Мінтранс готує столичний автовокзал до приватизації

Міністерство транспорту і зв'язку готує передачу в управління Фонду державного майна України державного підприємства "Київпассервіс" (столичний автовокзал) для подальшої його приватизації.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, це здійснюється на виконання завдання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, озвученого зі вступом на посаду, про те, що упродовж п'яти років Україна повинна завершити приватизацію державного майна за винятком підприємств, які мають для держави стратегічне значення.

Як зазначають у міністерстві, логіка передачі ДП "Київпассервіс" приватному власникові полягає в тому, що, згідно з результатами проведеної інвентаризації підприємств транспортної галузі, держава на сьогодні виявилася неефективним власником цього підприємства: за економічними показниками ДП "Київпассервіс" зараз працює не на 100% свого потенціалу і є монополістом у сфері пасажирських автоперевезень.

"Політика МТЗУ є консолідованою з політикою Президента України - державне майно має бути приватизоване", - зазначив заступник міністра транспорту і зв'язку України Олексій БАРАНОВ. За його словами, майже усі підприємства різних галузей транспорту, які входять в сферу управління МТЗУ, за винятком об'єктів стратегічного значення, будуть приватизовані.

Завданням нового власника для потенційних інвесторів МТЗУ визначило збереження профілю підприємства, його розвиток і модернізацію. Інші можливі умови приватизації будуть розроблені окремо під час роботи спільної робочої групи фахівців міністерства і Фонду державного майна України, яка починає свою роботу.

Згідно з повідомленням, позиція МТЗУ полягає в необхідності створення ринку автостанційних послуг і розвитку конкурентного середовища серед автостанцій. Адже на сьогодні перевізники, які займаються наданням послуг з пасажирських автоперевезень, страждають від монопольного становища автостанцій і їх тарифного свавілля (майже 30% вартості квитка сьогодні складає вартість автостанційних послуг), що є для них невигідним.

З метою врегулювання цієї проблеми МТЗУ розробило наказ "Про затвердження Порядку державного регулювання діяльності автостанцій", яким встановлюються умови відкриття і закриття автостанцій, вимоги до проведення їх атестації, визначення розміру автостанційного збору і упорядковуються взаємини між автостанціями, автомобільними перевізниками і органами влади.

Згідно з повідомленням, МТЗУ своїм наказом, який нині проходить узгодження в Міністерстві юстиції України, передбачило можливість відкриття альтернативних автостанцій, що сприятиме розвитку конкурентного середовища.

Нагадаємо, "Київпассервіс" скоротив чистий прибуток у 2009 році на 17,42% порівняно з 2008 роком - до 294 тис. грн., чистий дохід - на 10,37% - до 20,863 млн. грн.