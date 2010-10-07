ЛЗ та СВРЗ переобладнують спеціальні платформи на вагони-лісовози

Львівська залізниця і Стрийський вагоноремонтний завод втілили в життя проект переобладнання спеціальних платформ для перевезення великовантажних контейнерів у вагони для перевезення лісоматеріалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛЗ, це рішення покликане розв'язати проблему гострої нестачі вагонів-лісовозів на залізницях України. Прогресивну новинку нещодавно презентували керівництву ЛЗ в цехах СВРЗ.

Згідно з повідомленням, на заводі виконали переобладнання першого лісовоза, роботи обійшлися у 135 тис. грн. Перший вагон пройшов усі випробування і перевірки, майстри ще раз переконалися в його надійності, а на Львівській залізниці вже запланували загалом переобладнати таким чином як мінімум 70 платформ, 30 з яких - уже цього року.

Вкладені кошти залізничники планують повернути протягом 8 місяців, а очікуваний економічний ефект від використання однієї модернізованої платформи протягом одного року складає близько 108 тис. грн.

Як зазначають на ЛЗ, сьогодні на магістралях України склалася складна ситуація із забезпеченням рухомого складу для перевезення лісових вантажів. В інвентарному парку "Укрзалізниці" є всього 133 вагони для таких перевезень, тоді як потреба у лісовозах вища у декілька разів. З 133 вагонів 120 експлуатують саме на Львівській залізниці.

В основному вагони-лісовози подають вантажовідправникам під вантаження лісових вантажів на експорт в Румунію, Угорщину, Словаччину та Польщу. Вантажовідправники надають перевагу саме вагонам-лісовозам для перевезення своїх вантажів, оскільки це економічно вигідніше і ефективніше, ніж перевозити ліс у піввагонах. При цьому 75% вагонів-лісовозів, які є в Україні, експлуатуються вже понад 20 років, тому існує необхідність оновлювати цей рухомий склад. За інформацією ЛЗ, сьогодні на придбання одного нового вагона-лісовоза потрібно близько 650 тис. грн.

У зв'язку з цим, на Львівській магістралі виступили з ініціативою економити кошти і на базі Стрийського вагоноремонтного заводу реалізувати прогресивну ідею переобладнання незатребуваних спеціальних платформ на вогони-лісовози.

За даними ЛЗД, за 8 місяців поточного року Львівська залізниця навантажила 23 960 вагонів лісових вантажів, у тому числі 2979 вагони-лісовозів і 19 147 піввагонів, а значить частка лісовозів складає 12,4%. У середньому на місяць залізниця отримує понад 600 заявок на вагони-лісовози, задовольнити може лише близько 400.

Залучення більшої кількості вагонів-лісовозів дозволить залізничникам вивільнити гостродефіцитні піввагони, які використовують для перевезення таких стратегічних вантажів як вугілля, залізорудна сировина, будівельні матеріали та ін.