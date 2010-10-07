Корпорація «Богдан» поставить Луганську 10 тролейбусів

ТОВ "Богдан-лізинг", яке входить до складу корпорації "Богдан", виграло тендер МКП "Луганськелектротранс" (м. Луганськ) на надання фінансових лізингових послуг для придбання 10 тролейбусів Богдан-Т601.

Про це в інтерв'ю кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, ДП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (м. Луцьк) вже почало підготовку до виробництва тролейбусів, щоб протягом жовтня-листопада поточного року передати їх замовникові.

При цьому він додав, що міський низькопольний тролейбус великого класу Богдан-Т601 виготовляють на потужностях корпорації в Луцьку з використанням електроустаткування компанії Cegelec.

Також С. КРАСУЛЯ зазначив, що на сьогодні корпорація "Богдан" - єдина з компаній транспортного машинобудування України, яка сертифікувала свої тролейбуси на ринку Європейського Союзу, а також почала спільне виробництво тролейбусів у Чехії.

Нагадаємо, на сьогодні корпорація має найширший модельний ряд автобусів і тролейбусів серед вітчизняних виробників. Продукція корпорації представлена абсолютно в усіх класах: від особливо малого до надвеликого. Виробничі потужності компанії дозволяють їй виготовляти до 9 000 автобусів і тролейбусів на рік.

У 2008 році корпорація "Богдан" завершила ряд інвестиційних проектів у машинобудівній галузі України. Зокрема було введено в експлуатацію сучасне автобусне і тролейбусне виробництво в Луцьку. Інвестиції в цей проект вже перевищили 100 млн. дол. На черзі введення в експлуатацію другої черги виробництва в Луцьку.