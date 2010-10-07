Різкого росту зайнятості в авіагалузі через Євро-2012 не буде - експерти

Коментуючи висловлювання віце-прем'єр-міністра України Бориса КОЛЕСНИКОВА про збільшення числа зайнятих в українській авіаційній галузі до 40 тисяч осіб у зв'язку з Євро- 2012, економічні експерти висловили сумнів у досяжності цього показника.

Так, директор Інституту економічних і політичних досліджень Ігор БУРАКОВСЬКИЙ в коментарі УНІАН висловив думку, що досягнення такого числа зайнятих в галузі можливе лише протягом дуже короткого проміжку часу. "Я не виключаю, що така кількість залучених буде в якісь пікові моменти, максимум, протягом місяця. Але, я думаю, що на постійній основі не вдасться збільшити кількість залучених в авіаційну галузь до 40 тисяч", - заявив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Аналогічної точки зору дотримується і керівник Центру політичного і економічного аналізу Олександр КАВА, який вважає, що чемпіонат Європи з футболу 2012 року дасть імпульс лише для украй короткострокового сплеску в авіаційній галузі України. "Можливо, що на період проведення ігор авіакомпанії братимуть додаткові повітряні судна в лізинг, але треба розуміти, що Євро- 2012 пройде, і пасажиропотік істотно знизиться після закінчення чемпіонату. Тому тут не треба бути дуже великими оптимістами і сподіватися тільки на Євро. Євро - це декілька тижнів, а українська авіагалузь повинна жити до і після того", - вважає О.КАВА.

Крім того економісти ставлять під сумнів досягнення Україною масштабного економічного ефекту від проведення Євро- 2012. "Я вважаю, що вклади в Євро- 2012 зовсім не обов'язково окуплять себе. Зараз складно говорити, що цей проект взагалі виявиться таким, який окупиться. Економічний ефект від нього, виходячи з об'єму витрат, взагалі може виявитися сумнівним. Було багато прикладів, коли були проведені великі спортивні заходи, і країна опинялася у збитках", - вважає І. БУРАКОВСЬКИЙ.