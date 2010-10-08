На Кіровоградщині начальник залізничного відділу міліції грабував поїзди

Прокуратура Кіровоградської області завершила розслідування кримінальної справи за звинуваченням начальника лінійного відділу ст. Александрія ст. Знаменка Одеської залізниці УМВС України, капітана міліції в організації злочинного угрупування та здійсненні ряду пограбувань.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Міліціонерові і ще 11 учасникам злочинної групи висунули звинувачення у скоюванні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3, ч. 4 ст. 185 (крадіжка, здійснена у особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 369 (дача хабаря), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Карного кодексу України.

Під час досудового слідства встановлено, що правоохоронець у складі організованої злочинної групи з травня 2009 року по січень 2010 року вчинив 13 крадіжок товарно-матеріальних цінностей з потягів на загальну суму 580 тис. грн.

Також встановлено, що з метою прикриття своїх дій і попередження виявлення ОЗУ капітан міліції двічі давав хабар високопоставленим співробітникам УБОЗ УМВС в області в сумі 5 тис. грн. і 12 тис. дол.

На цей час сім учасників ОЗУ знаходяться під вартою, п'ять - знаходяться на підписці про невиїзд.

Справа розслідувана в повному об'ємі і спрямована до суду для розгляду по суті.