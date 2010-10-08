"АероСвіт" з 30 жовтня відкриє повітряне сполучення між Києвом і Ташкентом

Із 30 жовтня 2010 року компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" починає польоти між Києвом і Ташкентом – столицею Республіки Узбекистан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, рейси до столиці Узбекистану здійснюватимуться двічі на тиждень – у четвер і суботу. Виліт у зворотному напрямі – у п`ятницю і неділю.

Як зазначається в повідомленні, Ташкент стане черговим східним пунктом польотів «АероСвіту», який в літній період 2010 року освоїв три нові східні напрями: Київ–Нижньовартовськ, Київ–Батумі та Київ–Кутаїсі, а також збільшив інтенсивність польотів в Алмати, Астану і Тбілісі.

Завдяки збалансованому розвитку маршрутної мережі "АероСвіт" цього року збільшив кількість стикувальних рейсів через аеропорт "Бориспіль" на 35%. В результаті на 30% зріс авіаційний транзит через Україну в напрямах захід-схід і північ-південь.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року авіакомпанія обслуговує більше 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі та Бангкока. Спільно з компаніями-партнерами "АероСвіт" також забезпечує доставку пасажирів до найбільших регіональних адміністративних центрів України.

Власний флот компанії "АероСвіт – Українські авіалінії" на сьогоднішній день складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "АероСвіт" використовує на ряді маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.