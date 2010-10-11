Крюковський вагонобудівний завод до 50-річчя Київського метро готує новинку

ВАТ "Крюковський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) представить у листопаді перший поїзд метро з асинхронним приводом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Наглядової ради заводу Володимир ПРИХОДЬКО.

«На початку листопада Київський метрополітен святкуватиме своє 50-річчя. Кременчужани до свята підготували свою новинку – поїзд метро з асинхронним приводом. Зараз закінчуємо його монтаж і апробацію. До 4 листопада зробимо, доставимо до Києва і покажемо поїзд метро останнього покоління», - сказав В.ПРИХОДЬКО.

За його словами, дослідний склад метро з асинхронним приводом полегшить обслуговування техніки і дозволить економити електроенергію.

Нагадаємо, раніше вагонобудівний завод поставляв до Києва поїзди метро з приводом постійного струму.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюковський вагонобудівний завод” випускає вантажні і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ВАТ ”Крюковський вагонобудівний завод” є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.