«Богдан» в січні-вересні збільшив виробництво легкових автомобілів на 2,4%

Корпорація «Богдан» в січні-вересні 2010 року збільшила виробництво легкових автомобілів на 2,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 12,547 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить корпорація «Богдан».

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні корпорація «Богдан» збільшила виробництво автобусів в 2,1 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 697 штук, а також виробила 729 вантажних автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, корпорація «Богдан» планує в 2010 році збільшити випуск легкових автомобілів майже на 57%, в порівнянні з 2009 роком, – до 22,6 тис. штук, в першу чергу за рахунок реалізації експортної стратегії. При цьому, згідно з прогнозом корпорації, ринок легкових авто в Україні скоротиться майже на чверть, в порівнянні з 2009 роком, – до 120 тис. штук.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, направлених на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних типів. До її складу входять 20 компаній.