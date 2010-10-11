«Єврокар» в січні-вересні збільшив виробництво автомобілів в 2,6 разу

Виробник автомобілів марки VW Group – ЗАТ «Єврокар» (Ужгородський р-н, Закарпатської обл.) в січні-вересні 2010 року збільшило виробництво автомобілів різних марок в 2,6 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 4800 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «Єврокар».

У повідомленні наголошується, що у вересні «Єврокар» збільшив виробництво автомобілів різних марок на 71,6%, в порівнянні з вереснем 2009 года, – до 1050 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «Єврокар» скоротив виробництво автомобілів різних марок на 90,1%, або 32,328 тис. штук, в порівнянні з 2008 роком, до 3564 штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської обл.) є виробником автомобілів марки Volkswagen Group в Україні.

З вересня 2004 року компанія веде будівництво другої черги виробничих потужностей, що дозволить збільшити щорічне виробництво автомобілів до 45 тис. штук в рік з одночасним поглибленням локалізації виробництва на території України.

Холдинг Volkswagen володіє марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley і деякими іншими.