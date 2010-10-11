Клюєв доручив Мінтрансу підготувати умови поставок в Україну електричок «Хюндай»

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству транспорту і зв'язку підготувати умови проекту постачань в Україну корейських електропоїздів компанії "Хюндай Корпорейшн".

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем'єра, відповідне доручення А. КЛЮЄВ віддав сьогодні після зустрічі з делегацією компанії в Києві.

Проект, запропонований корейською стороною, передбачає можливість постачань 10 електропоїздів у рамках підготовки до Чемпіонату Євро- 2012. Другий етап проекту передбачає створення відповідного виробництва в Україні: на початку - крупно-вузлова зборка, потім дрібно-вузлова, і зрештою - виробництво запчастин.

Основні технічні вимоги української сторони до потягів вже практично узгоджені "Укрзалізницею" з корпорацією "Хюндай", зазначають у прес-службі А. КЛЮЄВА.

Проект передбачає отримання кредиту від корейського "Ексімбанку" на суму 216 млн. дол. США.

Наступного тижня в Україну прибуде делегація представників корейських фінансових інституцій для обговорення умов можливого кредиту.

За даними компанії "Хюндай Корпорейшн", подібні проекти з виробництва корейських електропоїздів вже реалізують у США, Туреччині, Іраку та Індії.