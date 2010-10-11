Працівники ІМТП просять Президента взяти під контроль судовий процес з «Укртрансконтейнером»

Працівники Іллічівського морського торговельного порту (ІМТП) просять Президента України узяти під контроль судовий процес між портом і ПП "Укртрансконтейнер".

Про це сьогодні повідомив на прес-конференції в УНІАН голова профспілки працівників ІМТП Сергій БРИЗГАЛОВ.

За його словами, відповідне звернення спрямоване Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, копії - у Мін’юст, Генпрокуратуру та СБУ.

У зверненні профспілки зазначають, що численні комісії неодноразово підтверджували факт невигідності для держави і порту договору про спільну діяльність з ПП "Укртрансконтейнер". У листі також сказано, що за допомогою деяких представників судових органів, держустанов реалізується схема захоплення порту. На думку С. БРИЗГАЛОВА, махінаціями є також те, що "Укртрансконтейнер" став деякий час тому британсько-ірландським підприємством, тоді як раніше був російським.

У зв'язку з цим Президента просять узяти справу під особистий контроль, доручити Мін’юсту, ГПУ і СБУ забезпечити дотримання законності та інтересів України й ІМТП в ході судового розгляду справи про розрив договору про спільну діяльність.

"До розгляду апеляційної скарги порту в прокуратури Одеської області і Міністерства транспорту і зв'язку залишилися 3 дні: 14 жовтня Апеляційний господарський суд Одеської області розглядатиме цю справу, і у нас немає ніякої упевненості, що судді прийматимуть правомірне рішення. Сьогодні на них є величезний тиск", - сказав С. БРИЗГАЛОВ.

За його словами, портовики мають намір відстоювати інтереси свого підприємства, в іншому випадку не виключають масових акцій. "Ми законослухняні громадяни, але нас поставили до стінки, кроку назад не буде. І якщо в Україні почнуться хвилювання - вони почнуться з Іллічівська. Тому що ми контейнерний термінал не віддамо. Сьогодні контейнерний термінал - це 70% прибутків держпідприємства", - сказав голова профспілки.

Як повідомляв УНІАН, ІМТП 10 вересня подав апеляцію до Апеляційного Господарського суду Одеської області на рішення Господарського суду Одеської області від 30 серпня, яким було скасовано рішення щодо розриву договору спільної діяльності між ІМТП і ПП "Укртранконтейнер".

Крім того, профспілка, як уповноважений орган трудового колективу подав у тому числі клопотання про приєднання до вказаної справи як третьої особи на стороні порту, яке не заявляє самостійних вимог.

Як вважають у профспілці, 30 серпня суд незаконно прийняв рішення, оскільки основою для вирішення стала стаття в газеті.

Нагадаємо, з 1 липня 2009 р. УТК зупинив госпдіяльність в ІМТП.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд України (ВСУ) 3 листопада 2009 р. задовольнив касаційні скарги Генпрокуратури, Мінтрансзв’язку і керівництва Іллічівського морського торговельного порту і визнав недійсним договір про спільну діяльність між портом і ПП "Укртрансконтейнер". ВСУ залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року про розірвання договору про спільну діяльність.

Довідка УНІАН. Основними порушеннями, які ставлять УТК є несвоєчасне внесення ПП "Укртрансконтейнер" свого внеску і, як наслідок, недотримання планових показників розвитку контейнерного терміналу, надання внеску не у тій валюті, яка передбачалася договором, самовільне захоплення і використання майна, яке в спільну діяльність не передавалося, фінансування власних витрат за рахунок коштів спільної діяльності, відмова підприємства компенсувати порту витрати, пов'язані із загальною спільною діяльністю.

Договір про спільну діяльність між портом та «Укртрансконтейнером» підписали у червні 2005 року.