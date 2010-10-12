УЗ назвала попередню причину ДТП у Дніпропетровську: порушення правил водієм автобуса

Попередньою причиною ДТП, що сталося 12 жовтня о 9 годині ранку на переїзді на 116 км перегону Нікополь-Марганець Дніпропетровської області (Придніпровська залізниця), де відбулося зіткнення локомотива й автобуса «Богдан», стало порушення водієм автобуса правил дорожнього руху в частині слідування через залізничний переїзд.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», остаточні причини ДТП буде встановлено відповідною комісією після закінчення розслідування.

Згідно з повідомленням, переїзд має справно працюючу звукову й світлову сигналізацію, видимість на переїзді в обидві сторони становить понад 700 метрів.

Як зазначають у відомстві, водій автобуса проігнорував забороняючий сигнал світлофора світлофорної сигналізації переїзду й виїхав на переїзд у безпосередній близькості від поїзда, що наближався, внаслідок чого сталося зіткнення з локомотивом.

За попередньою інформацією відомства, автобус виконував рейс Марганець-Нікополь. Зараз встановлюється кількість загиблих і постраждалих.

"Укрзалізниця" ще раз звертається до водіїв із закликом дотримуватися правил дорожнього руху й не ризикувати своїм життям і життям сторонніх людей.

Нагадаємо, за даними ДАІ, сьогодні вранці в місті Марганець Дніпропетровської області внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з поїздом загинуло 37 людей, ще 12 травмовано.