Янукович пообіцяв працівникам «Південмашу», що влада розвиватиме космічну галузь

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв працівникам державного підприємства «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», що влада розвиватиме космічну галузь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час відвідування заводу. В.ЯНУКОВИЧ ознайомився зі складальним виробництвом ракетно-космічної техніки, а також оглянув продукцію підприємства. Глава держави також поспілкувався з колективом заводу.

У своєму короткому виступі Президент сказав: «Сьогодні «Південмаш» і космічна галузь України – це здоровий організм, який живе». Глава держави підкреслив, що сьогодні на нараді планується обговорити актуальні питання розвитку ракетно-космічної галузі, які, безперечно, мають на увазі також її оздоровлення.

Президент наголосив, що підхід до вирішення існуючих проблем буде дуже виваженим. «Безумовно, держава братиме участь і завжди опікуватиметься однією з найважливіших галузей в Україні», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що йдеться про високі технології.

«Це – престиж держави, її обличчя та гордість», – підкреслив він.

«Ми будемо робити все, щоб наша ракетно-космічна галузь була однією з кращих у світі», – наголосив глава держави. За його словами, йдеться також про збереження традицій України у цій сфері.

«Ми робитимемо послідовні виважені кроки, спрямовані на розвиток галузі. Ви повинні бути у цьому впевнені», – сказав Президент, звертаючись до колективу підприємства.

Також на території заводу В.ЯНУКОВИЧ провів нараду з питань розвитку підприємств ракетно-космічної галузі України.