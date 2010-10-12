У Києві пройде міжнародна конференція, присвячена IT-технологіям

У Києві 28-29 жовтня п.р. пройде масштабна міжнародна конференція, присвячена IT-технологіям IDCEE 2010 (Investor Day Central Eastern Europe).

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент компанії – співорганізатора конференції GrowthUP Incubator Денис ДОВГОПОЛИЙ.

За його інформацією, на конференцію планують приїхати близько 1500 учасників з усього світу: веб-спеціалистів, інвесторів, венчурних фондів, топ-менеджерів провідних компаній, що займаються інтернет-технологіями, тощо.

За словами Д.ДОВГОПОЛОГО, під час конференції відбудеться знайомство потенційних інвесторів з проектами стартапів. Всього одержано близько 3 тис. заявок на участь у презентації, з яких експерти відібрали 150 учасників.

Також Д.ДОВГОПОЛИЙ повідомив, що планується залучити близько 300 експертів, які нададуть допомоги українським підприємцям у сфері високих технологій. «Ми сподіваємося, що це буде кращий захід такого плану в Європі», – сказав він.

Як відзначила директор по країнах СНД венчурного фонду TA Venture, який також виступив співорганізатором конференції, Вікторія ТІГІПКО, організатори конференції висувають перед собою завдання «зробити Україну центром венчурного бізнесу Центральної і Східної Європи». За її словами, Україна має зручне географічне положення, має безвізовий режим, а також величезну кількість ІТ-спеціалістів високого класу.

За інформацією В.ТІГІПКО, сьогодні розробкою програмного забезпечення в Україні опікується більш як 50 тис. осіб, а наша країна входить в п`ятірку найбільших країн – виробників програмного забезпечення. В Україні в рік виготовляється програмного забезпечення приблизно на 1 млрд. дол., при цьому 70% виготовлено йде на експорт, відзначила В.ТІГІПКО.

На її думку, основним завданням сьогодні є налагодження співпраці між українськими підприємцями у сфері ІТ-технологій і міжнародними венчурними фондами. Саме така мета організовуваної у Києві конференції, підкреслила В.ТІГІПКО.