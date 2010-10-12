«Богдан» у вересні збільшив експорт автомобілів у 2,1 разу

Корпорація "Богдан", один з провідних суб'єктів автомобільного ринку України, у вересні експортувала 1 792 легкові автомобілі, що у 2,07 разу більше, ніж у серпні (864 од.).

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, з початку року корпорація експортувала 7 872 автомобілі.

Також С. КРАСУЛЯ нагадав, що на сьогодні корпорація "Богдан" має трьох дистриб'юторів легкових авто в Російській Федерації, а також по одному у Вірменії, Білорусі та Азербайджані.

При цьому він додав, що найближчим часом корпорація має намір вийти на ринки Казахстану і Киргизії з легковими автомобілями і легким комерційним авто Bogdan 2310 pick - up. Переговори з операторами у цих країнах знаходяться на фінальній стадії.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент корпорації "Богдан" Олег СВИНАРЧУК повідомив про початок реалізації програми постачань на експорт легкових автомобілів, у тому числі власного комерційного автомобіля Bogdan 2310 рick - up.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Легкові автомобілі (Lada, Hyundai) виробляють на майданчику в Черкасах, автобуси і тролейбуси - в Черкасах і Луцьку.