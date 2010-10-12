У Севастопольський порт увійшов найбільший за всю історію океанський лайнер «Westerdam»

У порт Севастополя учора уперше за усю його історію увійшло пасажирське судно завдовжки 292,5 метра і місткістю понад 2 тис. пасажирів - океанский лайнер "Westerdam" (прапор-Нідерланди).

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-конференції на борту судна, окрім капітана судна, взяли участь також заступник голови МДА Ігор ЛОКТІОНОВ і начальник Севастопольського морського торговельного порту Юрій КРАВЦОВ. Останній, зокрема, зазначив, що таке велике судно вперше зайшло в акваторію Севастопольського морського торговельного порту". У той же час, він висловив співчуття, що порт приймає судно на внутрішньому рейді, а не біля причалу. Але, як сказав Ю. КРАВЦОВ, "у майбутньому, вже починаючи з наступного року, ми плануємо приймати вас до своїх причалів".

Начальник порту додав: "ось там стоїть синій пароплав "Принцеса Олена", зліва - це причали Чорноморського флоту Російської Федерації. Ось наступного року ми плануємо підписати з ними договір про спільне використання цих причалів, щоб можна було ось такі судна, як ваш, величезний, прекрасний лайнер, вже швартувати до цього причалу, щоб забезпечити максимум зручностей пасажирам, екіпажу і теплоходу".

І. ЛОКТІОНОВ зі свого боку підтвердив, що міська влада веде переговори з метою спільного використання причалу ЧФ РФ, який примикає до причалу Севастопольського морського торговельного порту в районі морвокзалу (мова про причал Мінна Стінка-УНІАН).

Довідка УНІАН. На борту судна "Westerdam" у Севастополь прибув 1841 пасажир, 812 членів екіпажу. На судні 11 гостьових палуб і 3 палуби для персоналу. Створені усі умови для комфортної подорожі: 3 ресторани, 2 басейни, концертний зал, салон краси, художня галерея, салон для виконання класичної музики, нічна дискотека, 3 конференц-зали, бібліотека, 970 кают, безліч магазинів. Рік побудови - 2004-й.