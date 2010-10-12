Крюківський вагонзавод у 2011 р. передасть «Укрзалізниці» 2 міжрегіональні поїзди

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) у 2011 році у рамках підготовки до Євро- 2012 передасть "Укрзалізниці" 2 міжрегіональні потяги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив голова наглядової ради вагонобудівного заводу Володимир ПРИХОДЬКО.

"До Євро- 2012 плануємо передати їм 2 міжрегіональні потяги і 2 - до самих ігор. Зараз укладаємо договір. Ці електропоїзди - наші новинки. Вони зможуть розвивати швидкість 160 км/год", - сказав В.ПРИХОДЬКО.

Довідка УНІАН. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням "Укрзалізниці".

Продукцію заводу поставляють у понад 20 країн світу.

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

У 2009 році завод зменшив виробництво вантажних вагонів у 2 рази - до 3300 штук.