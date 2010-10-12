Зауважень до технічного стану локомотива, який потрапив у ДТП, не було - "Укрзалізниця"

Зауважень до технічного стану локомотива, який зіткнувся з автобусом, і колії під час проходження не було.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, локомотивна бригада депо Кривий Ріг у складі машиніста Ю.КОСОВА і помічника-машиніста А.МОГИЛЬНОГО вела локомотив згідно з встановленими вимогами Правил технічної експлуатації.

За 500 м до переїзду локомотивна бригада побачила автобус, що зупинився. Згідно з встановленим регламентом, машиніст подав звуковий сигнал. Незважаючи на попереджувальний сигнал локомотива і заборонний сигнал охоронної сигналізації переїзду, автобус почав рух у напрямі колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте зіткнення уникнути не вдалося.

Локомотив рухався зі швидкістю 75 км/год. Вага локомотива - 180 тонн. Екстрене гальмування застосовано за 175 м до переїзду. Розрахунковий гальмівний шлях локомотива становить 630 м, фактичний гальмівний шлях - 600 м.

Нагадаємо, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 40 з яких загинули.