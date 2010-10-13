Залізниці України за 9 місяців збільшили вантажоперевезення на 12%

За дев`ять місяців 2010 року залізниці України перевезли 317 млн. 340 тис. тонн вантажів, що на 12,4% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, впродовж січня-вересня ц.р. на 38,7% зросли обсяги імпортних перевезень, на 11,2% - експортних, на 13,4% - внутрішніх і на 3,6% - транзитних.

Імпортних вантажів перевезено понад 22,35 млн. тонн. Серед них переважали кам`яне вугілля, залізна і марганцева руда, будівельні матеріали, нафта і нафтопродукти, а також чорні метали.

Експортних вантажів за 9 місяців ц.р. перевезено понад 87,26 млн. тонн. Основу експортного вантажопотоку склали залізна і марганцева руда, чорні метали, будматеріали, зерно і продукти помелу, кам`яне вугілля, лісові вантажі та хімічні і мінеральні добрива.

У внутрішньому сполученні в січні-вересні ц.р. перевезено понад 173,2 млн. тонн вантажів. Серед них переважали кам`яне вугілля, залізна і марганцева руда, будматеріали, нафта і нафтопродукти, кокс, чорні метали та брухт, хімічні і мінеральні добрива, хімікати, зерно і продукти помелу.

Транзитних вантажів перевезено 34,5 млн. тонн. Основу транзиту склали нафта і нафтопродукти, кам`яне вугілля, залізна і марганцева руда, хімічні і мінеральні добрива, чорні метали.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя 2010 року залізниці України перевезли 205,7 млн. тонн вантажів, що на 15,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. У 2009 році, у зв`язку з кризовими явищами в економіці країни, залізниці України перевезли на 21,5% менше вантажів і на 5% менше пасажирів, ніж у 2008 році. Обсяги вантажних перевезень склали 391,5 млн. тонн, транзитних вантажів – 45,5 млн. тонн. Зростання показників намітилося лише наприкінці року: в листопаді – на 22%, в грудні – на 14,8%, порівняно з аналогічними місяцями 2008 року.