Збитки ПЗ від пасажирських перевезень за 9 місяців становлять 669,4 млн. грн.

За результатами 9 місяців 2010 року збиток Південної залізниці від пасажирських перевезень становить 669,4 млн. грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗ, про це сказав начальник дорогі Віктор ОСТАПЧУК на нараді за підсумками літніх пасажирських перевезень.

Зокрема, він відзначив, що існуюча нині система фінансування пасажирських перевезень ґрунтується на принципі так званого перехресного субсидування, коли соціально детерміновані збитки від пасажирських перевезень покриваються за рахунок доходів від вантажних перевезень і лише нікчемно мала частка цих збитків компенсується з бюджетів державних виконавчих органів управління відповідного рівня.

«Нині пошук шляхів зниження збитковості пасажирських перевезень стає найважливішим завданням для всіх підрозділів ПЗ, які беруть участь у їх здійсненні», - сказав він. Йдеться як про шляхи підвищення доходів у цьому сегменті господарської діяльності дороги, так і про оптимізацію витрат, приведенні їх у відповідність з реальним обсягом перевезень пасажирів у тому чи іншому виді сполучення. Як відзначають на ПЗ, тут першорядну роль відіграє систематичне й скрупульозне вивчення існуючих пасажиропотоків, аналіз дохідності перевезень у приміському сполученні по зонах проходження, постійний моніторинг населеності як пасажирських, так і приміських поїздів, дієвий контроль над недопущенням безквиткового проїзду.

Згідно з повідомленням, вся ця робота активно проводиться відповідними службами Південної залізниці.