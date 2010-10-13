Південна залізниця за 9 місяців цього року перевезла 50,7 млн. пасажирів

За 9 місяців 2010 року Південна залізниця перевезла 50,7 млн. пасажирів.

Про це повідомили УНІАН з посиланням на начальника ПЗ Віктора ОСТАПЧУКА.

Керівник відзначив, що за цим показником ПЗ серед національних залізниць України стабільно утримує третю позицію, пропускаючи вперед лише Південно-Західну магістраль і Придніпровську дорогу, яка обслуговує значні потоки пасажирів, що їздять на відпочинок у Крим в літню пору року.

«У період літніх пасажирських перевезень сезону 2010 року ПЗ відправила 23,6 млн. пасажирів, які прямували на літній відпочинок. В середньому на добу зі станцій і вокзалів дороги в літній сезон 2010 року йшли потяги з відпочиваючими, чисельність яких складала 193,4 тис. чоловік», - повідомив В.ОСТАПЧУК.

Щоби звести до мінімуму наявність черг, пов`язаних з підвищеним попитом на залізничні квитки в період масових літніх пасажирських перевезень, була організована робота 268 квиткових кас. В цілому підрозділи ПЗ, що брали участь в організації літніх пасажирських перевезень, забезпечили виконання завдань, що стояли перед ними, відзначив начальник ПЗ.

Він підкреслив, що щорічно відповідно до затверджуваних планів капітальних інвестицій і капітальних ремонтів ПЗ вкладає в розвиток цієї бази значні кошти. Наприклад, капітальні вкладення пасажирської служби, служби приміських пасажирських перевезень, служби будівельно-монтажних і експлуатаційних робіт в минулому році на забезпечення пасажирських перевезень і оновлення матеріально-технічної бази склали майже 82 млн. грн. У числі основних об`єктів, які були здані в експлуатацію в 2010 році, - новий вокзал на станції «Куп’янськ-Вузловий», розрахований на 400 осіб. Він дасть можливість в період проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 забезпечити необхідний рівень митного і прикордонного контролю пасажирів, які слідуватимуть через Куп’янськ на футбольні стадіони міст, що приймають у себе учасників фінальної частини чемпіонату.

Обладнані в рамках реконструкції у вагонному пасажирському депо «Гребінка» камери очищення зовнішньої поверхні пасажирських вагонів і їх фарбування, дали можливість істотно підвищити якість фарбування кузовів не тільки пасажирських вагонів, але і приміського рухомого складу, при значному поліпшенні його зовнішнього вигляду. У результаті потужність пасажирського депо «Гребінка» дозволяє проводити повне оновлення лакофарбового покриття 25 вагонів в рік, а виробнича потужність комплексу при роботі у дві зміни складає 71 вагон в рік.