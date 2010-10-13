МТЗУ презентувало інвесторам проекти в Іллічівському і Південному портах

Делегація Міністерства транспорту і зв`язку України презентувала іноземним інвесторам проекти будівництва нового контейнерного терміналу в Іллічівському порту і проведення днопоглиблювальних робіт підхідного каналу і акваторії порту «Південний» загальною вартістю близько 400 млн. дол.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінтрансу.

Згідно з повідомленням, презентація відбулася 12 жовтня у ході другого дня роботи інвестиційного форуму країн-учасниць транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (ТRАСЕСА) в Брюсселі (Бельгія). Нагадаємо, що від України у форумі бере участь делегація на чолі із заступником міністра транспорту і зв`язку України Олегом БОНДАРЕМ.

Під час презентації зазначалося, що проект будівництва нового контейнерного терміналу біля 23 і 24 причалів Іллічівського порту передбачає його пропускну спроможність на рівні близько 800 тис. TEU на рік. Умови проекту також дозволять інвестору-оператору розпочати його використання вже у 2015 році. Вартість проекту становить 290 млн. доларів США.

Щодо порту «Південний» українська сторона виступила з пропозицією надати підприємству кредит у розмірі 100 млн. доларів США для проведення днопоглиблювальних робіт його підхідного каналу і акваторії. Розпочати роботи планується вже у 2014 році, після їх завершення порт зможе приймати біля своїх причалів балкери-гіганти.

Розробкою техніко-економічного обгрунтування презентованих проектів займалася компанія Corporate Solutions за підтримки Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше про готовність виділити інвесторам кредитні кошти для участі в проектах, запропонованих Мінтрансом, вже заявляли Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.