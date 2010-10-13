Україна планує в 2011 р. підписати угоду про спільний повітряний простір з Євросоюзом - Єфименко

Україна планує в 2011 році підписати угоду про спільний повітряний простір з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі на конференції «Україна: від кризи до зростання» міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Готуємося наступного року до підписання з ЄС договору про спільний повітряний простір», - сказав міністр.

При цьому він не повідомив інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про цю угоду вже більш як 5 років.