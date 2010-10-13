Урядова комісія до 8 листопада має визначити причину аварії у Дніпропетровській області

Урядова комісія з розслідування причин дорожньо-транспортної події, яка сталася в Дніпропетровській області, до 8 листопада повинна подати Кабінету міністрів звіт про результати розслідування причин ДТП і вказати заходи, проведені для ліквідації її наслідків і надання допомоги.

Про це сказано у відповідному розпорядженні про створення Урядової комісії (від 12 жовтня 2010 року №1951-р), розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, голові Урядової комісії (першому віце-прем'єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ - УНІАН) надано право вносити у разі потреби зміни до її складу, залучати до роботи комісії в установленому порядку працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій (за узгодженням з їх керівниками), а також отримувати необхідні документи і матеріали.

Як повідомляв УНІАН, ранком 12 жовтня у Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді пасажирський автобус зіткнувся з локомотивом. За попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Загинули 43 особи, у тому числі троє дітей і водій автобуса.